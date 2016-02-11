"الداخلية" تضبط 5 آلاف طن قمح مستورد به حشرات قبل توزيعها على المخابز

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط مخزن تابع لإحدى الشركات بالإسكندرية، بداخله 5 آلاف طن قمح مستورد به حشرات، قبل طحنه وتوزيعه على المخابز .إعلان - Ads إعلان - Ads
>وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بإشراف العقيد حسن مدينة بمباحث التموين أن المضبوطات تضر بصحة المواطنين وتؤدى إلى أمراض خطيرة، وأحال اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين الواقعة للنيابة .
>- الداخلية تحبط طحن 1280 طن قمح فاسد وتوزيعه على المخابز
>وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بإشراف العقيد حسن مدينة بمباحث التموين أن المضبوطات تضر بصحة المواطنين وتؤدى إلى أمراض خطيرة، وأحال اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين الواقعة للنيابة .
>- الداخلية تحبط طحن 1280 طن قمح فاسد وتوزيعه على المخابز