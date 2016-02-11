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إستئناف محاكمة المتهمين بأحداث عنف الشرابية.. اليوم

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إستئناف محاكمة المتهمين بأحداث عنف الشرابية.. اليوم إستئناف محاكمة المتهمين بأحداث عنف الشرابية.. اليوم
تستأنف اليوم الخميس الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار "فتحى البيومي" وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا،ثانى جلسات محاكمة 4 متهمين باحداث عنف منقطةالشرابية التى وقعت فى 3 يوليو من العام الماضى.

كما أسندت المحكمة للمتهمين وعددهم أربعة، تهمة الشروع فى القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه "خيرى محمد عبد الوهاب" حيث أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، وقد خاب جٌرمهم لسبب لا دخل لهم به بعد إغاثة الأهالى للمجنى عليه وضبطهم .

وأسندت النيابة للمتهمين المشاركة فى مظاهرة حأزت أسلح ومواد حارقة هدفها الإخلال بالأمن العام وإيذاء المواطنين، ويٌحاكم فى تلك القضية كلاً من : " أحمد جمال" و"مصطفى محمد إبراهيم" و"عبد العزيز عبد العزيز مصطفى" و"إسلام أشرف" .

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