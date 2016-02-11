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بالفيديو والصور..طفل "داعشى" يفجر سيارة بها 3 سوريين زعم أنهم جواسيس

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بالفيديو والصور..طفل "داعشى" يفجر سيارة بها 3 سوريين زعم أنهم جواسيس بالفيديو والصور..طفل "داعشى" يفجر سيارة بها 3 سوريين زعم أنهم جواسيس
نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، مقطع لتنظيم "داعش" الإرهابى، يظهر خلاله طفل ممن يطلق عليهم "أشبال الخلافة" وهو يقوم بتفجير سيارة عن بعد ، بواسطة "ريموت كونترول"، وبداخلها 3 أشخاص سوريين، زعم التنظيم أنهم جواسيس لدولة الأجنبية.

ويظهر الفيديو أحد الأشخاص الملثمين وهو يتوعد البريطانية ، ورئيس وزرائها ديفيد كاميرون، بالعقاب الشديد نتيجة اشتراكهم فى الحرب على سوريا.

.طفل داعشى يفجر سيارة (1)

.طفل داعشى يفجر سيارة (2)

.طفل داعشى يفجر سيارة (3)

.طفل داعشى يفجر سيارة (4)

.طفل داعشى يفجر سيارة (5)

.طفل داعشى يفجر سيارة (6)

.طفل داعشى يفجر سيارة (7)

.طفل داعشى يفجر سيارة (8)

.طفل داعشى يفجر سيارة (9)


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