بالفيديو والصور..طفل "داعشى" يفجر سيارة بها 3 سوريين زعم أنهم جواسيس

نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، مقطع فيديو لتنظيم "داعش" الإرهابى، يظهر خلاله طفل ممن يطلق عليهم "أشبال الخلافة" وهو يقوم بتفجير سيارة عن بعد ، بواسطة "ريموت كونترول"، وبداخلها 3 أشخاص سوريين، زعم التنظيم أنهم جواسيس لدولة الأجنبية.

ويظهر الفيديو أحد الأشخاص الملثمين وهو يتوعد الحكومة البريطانية ، ورئيس وزرائها ديفيد كاميرون، بالعقاب الشديد نتيجة اشتراكهم فى الحرب على سوريا.

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