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اليوم.. استكمال محاكمة متهمين بالانضمام لتنظيم "جند الشام"

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اليوم.. استكمال محاكمة متهمين بالانضمام لتنظيم "جند الشام" اليوم.. استكمال محاكمة متهمين بالانضمام لتنظيم "جند الشام"
تستكمل الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار فتحى البيومى ، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى ، اليوم الخميس ،ثانى جلسات محاكمة كلاً من محمد سمير وأحمد عبد الوهاب، لاتهامهما بالانضمام لتنظيم "جند الشام" .

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، أنهما فى عامى 2013 و 2014 فى دائرة قسم "الشيخ زايد" قد انضما لجماعة إرهابية وهى "جند الشام" تتخذ من الإرهلاب وسائل لتحقيق أغراضها ، وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد الواردة بأمر الإحالة .

- تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم "جند الشام" لـ11 فبراير

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