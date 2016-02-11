بالصور.. توقف حركة قطارات الصعيد بعد حادث انقلاب قطار ببنى سويف

ما زالت حركة توقف القطارات مستمرة ببنى سويف، بعد حادث انقلاب أول عربتين من القطار رقم 993 فى محطة الشناوية بمركز ومدينة ناصر، القادم من أسوان إلى القاهرة.

وما زال يتواجد فى موقع الحادث، اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، والعميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية فى بنى سويف، وعدد من القيادات الأمنية، لمعاينة الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث ومباشرة التحقيقات.

وأصيب 70 شخصًا فى حادث القطار، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى بنى سويف العام، و51 مصابًا آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى.

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