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وصول 22 مصابا لمستشفى بنى سويف فى حادث انقلاب قطار ركاب بقرية الشناوية

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وصول 22 مصابا لمستشفى بنى سويف فى حادث انقلاب قطار ركاب بقرية الشناوية وصول 22 مصابا لمستشفى بنى سويف فى حادث انقلاب قطار ركاب بقرية الشناوية
وصل 22 مصابا، منذ قليل، فى حادث انقلاب عربتين، من القطار رقم 993، بمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، إلى لمستشفى بنى سويف العام.

وانقلبت أول عربتين من القطار القادم من أسوان فى اتجاه القاهرة، نتيجة انفصالهما عن القطار، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإسعاف، ووصل إلى مكان الحادث اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف.

وقال مصدر بمرفق الإسعاف ببنى سويف، أنه تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف على موقع الحادث، بجانب الدفع بـ 10 سيارات إسعاف من محافظة الفيوم و10 سيارات إسعاف أخرى من محافظة المنيا، لنقل المصابين.


>- انقلاب قطار بمحطة "ناصر" ببنى سويف والدفع بـ 41 سيارة إسعاف لموقع الحادث
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