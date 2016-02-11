الزند: هيومن رايتس كانوا قاعدين واكلين شاربين فى نادى القضاة أيام الإخوان

أكد أحمد الزند، وزير العدل، أن مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بإدانة تصريحات "الزند" التى دعا فيها وفق للمنظمة إلى "قتل جماعى" للإخوان المسلمين "مرفوضة"، قائلا "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعلم جيدا تاريخ هذه الجماعة وسهامها المسمومة المصوبة إلى مصر ، وهذه الأمور لا تصلح لتكون أساسا لخلاف معه، وكان يمكن هذا الكلام أن يصح إذا جاء من دولة صديقة أو داعمة أو منظمة داعمة أو ناس وقفوا جنب مصر فى محنتها، إنما دول فى خانة الأعداء وسيظلون فى خانة الأعداء".

وأضاف الزند، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، أنه لا يريد الكشف عما كان يحدث منهم فى نادى القضاة والاتفاقات التى كانت تحدث بداخله مع جماعة الإخوان، موضحا "أيام تيار الاستقلال كانوا قاعدين أكلين شاربين نايمين فى نادى القضاة، وهم لا يستحقون الحديث عنهم ويجب التحدث عما يهم الوطن فقط".

- وزير العدل: المنظمات الحقوقية جميعها "كاذبة"