بالفيديو والصور.. إصابة 61 شخصا فى حادث انقلاب قطار بنى سويف

قال مصدر طبى، إن إجمالى عدد المصابين فى حادث انقلاب أول عربتين، من القطار رقم 993 فى محطة الشناوية ببنى سويف، والقادم من أسوان إلى القاهرة، بلغ 61 شخصا.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 9 مصابين لمستشفى بنى سويف العام و28 إلى مستشفى ناصر المركزى.

وكان القطار قد اصطدم بحاجر أسمنتى كبير،مما أدى إلى انقلاب الجرار وأول عربية فى القطار، وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

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