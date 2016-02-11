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لجنة تطوير القاهرة الخديوية: تأجير رصيف شارع الألفى بـ50جنيها للمتر

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لجنة تطوير القاهرة الخديوية: تأجير رصيف شارع الألفى بـ50جنيها للمتر لجنة تطوير القاهرة الخديوية: تأجير رصيف شارع الألفى بـ50جنيها للمتر
قال المهندس سعيد البحر، عضو لجنة تطوير القاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، إن المحافظة تقوم بتأجير رصيف شارع الألفى لأصحاب المحلات، شرط الالتزام بالمساحات التى حددتها المحافظة ، مشيرا إلى أن التأجير يدر ربحا يصل إلى 70 ألف جنيه شهريا.

وأوضح عضو لجنة تطوير القاهرة الخديوية فى تصريحات لليوم السابع، أنه يتم تأجير المتر الواحد بـ50 جنيه، وسيتم تأجير 4 أمتار للمحلات فى كل جانب من الشارع، دون المساس بالممشى الرئيسى المتواجد فى وسط الشارع، والذى تم تغطيته بالجرانيت .


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