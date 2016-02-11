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أشرف الشيحى يترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم بكفر الشيخ

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أشرف الشيحى يترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم بكفر الشيخ أشرف الشيحى يترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

يترأس الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العملى، صباح اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور رؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات، ويفتتح فعاليات أسبوع شباب المدن الجامعية والذى يبدأ فعالياته فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم.
> ويضمن برنامج اليوم طابور عرض الكرنفال "الساعة التاسعة صباحًا من أمام الاستاد الرياضى بمدينة كفر الشيخ مرورًا بالمحافظة حتى مبنى جامعة كفر الشيخ، وسيتم استقبال ضيوف الأسبوع من الجامعات المصرية الساعة العاشرة بمبنى قاعة كبار الزوار بمبنى مركز المعلومات والتطوير، ويبدأ اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب فى تمام الساعة 11 صباحًا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى ثم جولة تفقدية لمنشآت الجامعة يعقبه افتتاح فعاليات أسبوع شباب المدن الجامعية".


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