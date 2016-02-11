لجنة مكافحة الأمراض المعدية تجتمع فى الكويت لمناقشة فيروس "زيكا"

>تعقد اللجنة الخليجية لدول مجلس التعاون لمكافحة الأمراض المعدية يوم الأربعاء المقبل اجتماعا فى دولة الكويت لمناقشة تفشى فيروس "زيكا".

وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بعد اجتماع طارئ لها بمقرها فى جنيف، حالة الطوارئ على نطاق عالمى، تخوفا من انتشار فيروس "زيكا"، الذى يتسبب فى تشوهات خلقية للأطفال عند الولادة بعد إصابة الأم به أثناء الحمل وإن تفشى فيروس زيكا فى الأمريكيتين يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ومناقشة هذا المرض فى اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض المعدية الذى دعى له المكتب التنفيذى وسيعقد فى دولة الكويت الاربعاء القادم ويستمر يومين .

وأكد الدكتور خوجة أن هذا المرض حدث غير اعتيادى، ويتطلب رفع الاستعداد والطوارئ فى جميع أنحاء العالم، مضيفا أن فريقا من الخبراء الطبيين بالمنظمة يرى علاقة بين الفيروس وقفزة فى عدد حالات الأطفال الذين يولدون بتشوهات خلقية تتمثل فى صغر حجم الرأس .

وبين أنه لا يوجد علاج أو لقاح حاليا وأن أفضل وسيلة من وسائل الوقاية هى الحماية من لدغات البعوض، مؤكدا على توصيات المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لحماية سكان إقليم شرق المتوسط بما فيها دول مجلس التعاون والتى تحث جميع الدول على تعزيز المراقبة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "زيكا"، وخاصة بين المسافرين العائدين من الدول التى ينتشر فيها الفيروس حاليا.

وأكد أهمية التعاون بين دول المجلس للحد من وصول حالات مصابة وأيضا اتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة للحالات المشتبه بها من خلال التجارب السابقة .

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