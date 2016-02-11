روائع الأدب العالمى فى برنامج نادى السينما بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة بالإسكندرية

تنظم مكتبة الفنون والوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية برنامج السينما لشهر فبراير، والذى يعرض مجموعة أفلام مأخوذة عن روائع الأدب العالمى، وتعرض الأفلام كل يوم خميس طوال الشهر.

بدأ البرنامج يوم الخميس 4 فبراير بفيلم البؤساء (1998)، وهو مأخوذ عن رواية لفيكتور هوجو، وإخراج بيلى أوغست وتدور أحداثه حول جين فالجين سجين سابق أمضى تسعة عشر عامًا فى السجن لسرقته رغيف خبز، تتغير حياته ويصبح عمدة، تتشابك أحداث محاولات هروبه من المفتش جافرت، الذى يحاول إعادته للسجن مع أحداث الثورة الفرنسية.

أما اليوم الخميس 11 فبراير فيعرض فيلم سيرانو دى بيرجيراك (1990) فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا. الفيلم من إخراج جان- بول رابينيو، وهو مأخوذ عنمسرحية لإدموند روستان. الفيلم روائى باللغة الفرنسية، ومصحوب بترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

تدور أحداث الفيلم حول سيرانو، فارس شجاع وشاعر موهوب ذكى، ولكنه غير وسيم ذو أنف كبير، يحب الجميلة روكسان، ولكنها تعترف له بحبها لكريستيان؛ ولذلك يحتفظ سيرانو بحبه لروكسان سرًّا.

ويقرر أن يساعد كريستيان بأن يكتب الخطابات والأشعار الغرامية إلى روكسان. يُقتل كريستيان فى الحرب، وتستمر الأحداث حتى تكتشف روكسان سرَّ سيرانو.

ويعرض يوم الخميس 18 فبراير فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا فيلم نساء صغيرات (1994)، وهو إخراج: جيليان أرمسترونج ، الفيلم مأخوذ عن رواية لويزا ماى ألكوت، وهو روائى باللغة الإنجليزية، ومصحوب بترجمة إلى اللغة العربية. وتدور قصة الفيلم حول أربع شقيقات لكلِّ واحدة منهن حلم، ينشأن فى ظروف الفقر أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، إلا أن كل واحدة منهن تتمكن من تحقيق حلمها فى النهاية.

ويختتم البرنامج يوم الخميس 25 فبراير الساعة الواحدة ظهرًا بعرض رجال وفئران (1992)، وهو إخراج: جارى سينيز. الفيلم مأخوذ عن رواية لجون شتاينبيك، وهو روائى باللغة الإنجليزية، مع كتابة النص باللغة الإنجليزية.

وتدور قصة الفيلم حول مزارعان فقيران يرتحلان معًا؛ بحثًا عن عمل أثناء فترة الكساد الاقتصادى، أحدهما ذو قدرات عقلية محدودة وقوة بدنية كبيرة. يداعب خيالهما حُلم أن يمتلكا يومًا ما مزرعة خاصة بهما، ولكن ينتهى الأمر بأن يقتل أحدهما الآخر بدافع الرحمة.