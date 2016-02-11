بالصور.. ميكنة الامتحانات وأعمال الكنترول فى دورة تدريبية بتعليم كفر الشيخ

نظمت، مساء أمس الأربعاء، لأول مرة فى التربية والتعليم بكفر الشيخ والمحافظات، دورة تدريبية فى ميكنة الاختبارات بالمدارس وميكنة الشيت كنترول فى المدرسة السعيدية الجديدة برعاية الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبتعاون بين وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل وإدارة التدريب بديوان المديرية برئاسة وائل أغا مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه آن الأوان أن نميكن الاختبارات وأعمال الشيت كنترول بجميع المدارس، فالعالم يودع الورق ونحن يجب أن نكون فى مصاف الدول التى تتبنى هذا الاتجاه.

وأضافت أن المعلم عليه دور كبير فى إعداد اختبارات تواجه الذكاءات المتعددة للطفل بعيدا عن الحفظ والتلقين، وأن المعلم يجب أن يبحث عن المعلومة وينقل للطالب ثقافة البحث العلمى.

وأشارت إلى أن شبابنا فقط يحتاج التوجيه والإرشاد، وأنه لا يجب أن نقلل من شأنهم إذا أرادوا فعلوا وهذا دأب الشعب المصرى أنه إذا أراد فعل المستحيل.



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