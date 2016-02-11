رئيس مدينة فوه: حصر الأشجار التى تمثل خطورة على الأهالى وإزالة 10 حالات تعد

قال المهندس محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه، خلال تصريحات له، أنه كلف المسئولين بمشتل وحدة مجلس المدينة بعمل حصر على جميع الأشجار التى تشكل خطورة فى المدينة والقرى التابعة لمركز فوه.

وأضاف أنه شكل لجنة لمتابعة ذلك، حفاظا على أرواح المواطنين، مؤكداً أنه طالب مسئولى المشتل بجلب زراعات نادرة لتدخل ضمن شتلات مشتل الوحدة، لتسويقها ، ولوضعها بالشوارع بالمدينة والقرى.

وأضاف أنه تمت إزالة 10 حالات تعد على الأرضى الزراعية بدائرة مركز ومدينة فوه، بإجمالى مساحة فدان و3 قراريط و6 أسهم بناحية مجلس قروى أبو دراز "جمعية أبو دراز – وجمعية المنشية المستجدة"، بمشاركة مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه والإدارة الزراعية، وبمشاركة العميد مأمور مركز فوه والقوة الأمنية المرافقة وبمعدات تحسين الأراضى ولودر الوحدة المحلية لقرية أبو دراز.