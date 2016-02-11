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مرور الجيزة يرصد 3288 مخالفة خلال شهر يناير الماضى

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مرور الجيزة يرصد 3288 مخالفة خلال شهر يناير الماضى مرور الجيزة يرصد 3288 مخالفة خلال شهر يناير الماضى
تستكمل الإدارة العامة للمرور بالجيزة حملاتها المرورية على كافة قطاعات المحافظة لضبط السيارات والدراجات البخارية ومركبات التوك توك المخالفة لقواعد و آداب المرور كما يتم متابعة الحركة المرورية أعلى الطرق بواسطة الكاميرات المنتشرة لرصد أى عوائق مرورية .

ونجحت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدي إسماعيل، في ضبط 3288 مخالفة مرورية متنوعة، للعديد من السيارات خلال شهر يناير الماضى، منها 1712 مخالفة بدون قيادة، و 1421 مخالفة بدون تسيير، وتم حجز 155 سيارة مخالفة لشروط التراخيص، كما تم رصد 470 مخالفة لدراجات بخارية تسير بدون لوحات.

وتم تحرر المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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مصر 365