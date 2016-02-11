انقلاب قطار بمحطة "ناصر" ببنى سويف والدفع بـ 41 سيارة إسعاف لموقع الحادث

انقلب قطار ، منذ قليل، بمزلقان الشناوية ، فى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية والمدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مصدر بمستشفى بنى سويف العام، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إنه تم نقل 9 مصابين إلى المستشفى حتى الآن وجارى نقل باقى المصابين.
وقال مصدر بمرفق الإسعاف ببنى سويف، أنه تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف من المحافظة إلى موقع الحادث، ، مؤكدًا أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف أخرى من محافظة الفيوم ، و10 سيارات إسعاف من محافظة المنيا، لنقل المصابين، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين يقترب من 25 مصابا.