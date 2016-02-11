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انقلاب قطار بمحطة "ناصر" ببنى سويف والدفع بـ 41 سيارة إسعاف لموقع الحادث

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انقلاب قطار بمحطة "ناصر" ببنى سويف والدفع بـ 41 سيارة إسعاف لموقع الحادث انقلاب قطار بمحطة "ناصر" ببنى سويف والدفع بـ 41 سيارة إسعاف لموقع الحادث
انقلب قطار ، منذ قليل، بمزلقان الشناوية ، فى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية والمدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وقال مصدر بمستشفى بنى سويف العام، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إنه تم نقل 9 مصابين إلى المستشفى حتى الآن وجارى نقل باقى المصابين.

وقال مصدر بمرفق الإسعاف ببنى سويف، أنه تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف من المحافظة إلى موقع الحادث، ، مؤكدًا أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف أخرى من محافظة الفيوم ، و10 سيارات إسعاف من محافظة المنيا، لنقل المصابين، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين يقترب من 25 مصابا.

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مصر 365