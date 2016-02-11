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وزير العدل: المنظمات الحقوقية جميعها "كاذبة"

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وزير العدل: المنظمات الحقوقية جميعها "كاذبة" وزير العدل: المنظمات الحقوقية جميعها "كاذبة"
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تعليقاً على التقارير التى تصدر من المنظمات الحقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش"، "سجلها حافل بالضلال والكذب ضد وتحيزها إلى كل ما هو ضد مصر، ولا أعبأ بهم، لأن عندما يكون الكذب عنوانا يسقط كل حقط لهم عندى فى الإيضاح أو التوضيح، وكل المنظمات الحقوقية كاذبة".

وأضاف المستشار أحمد الزند، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامى وائل الإبراشى، على فضائية "دريم"، أن هناك منظمات حقوقية أخرى شديدة الاحترام وهى منظمات مما يقارب عشرين دولة ويجرى معها مقابلات، ولكن "هيومن ريتس" تعمل مع مجموعة من أجل جماعة معينة وكان لهم فروع داخل نادى القضاة عندما كان تيار الاستقلال يقود فى وقت سابق القضاة، موضحاً أنه لا يعير هذه المنظمات أى اهتمام لأنها تعمل ضد الشعب المصرى.

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