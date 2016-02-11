بعد "يا طير الطاير" ماذا يقول محمد عساف عن إحترافه التمثيل؟

أكد محمد عساف أن فيلم "يا طير الطاير" مستوحَى من قصة حياته، وهو من تنفيذ المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الذي رُشِّح مرّتيْن لنيل جائزة الـ "أوسكار" عن فيلميْه الشهيريْن: "الجنة الآن" و"عمر"، والحائز أيضاً على جائزة "غولدن غلوب" عن فيلم "الجنة الآن" – “Paradise Now”.

وكما بات معلوماً، لا يسعى الفيلم إلى استعراض شريط أحداث حياة "محبوب العرب" الفائز في الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول" بحذافيرها، ولا يروي تفاصيلها، بل يأخذ من خطوطها العامة والعريضة مساراً للقصة، فيروي حكاية طموح شاب فلسطيني استثنائي وصعوده ونجاحه، مستلهماً بذلك قصة نجاح من وُصف بـ "الظاهرة"، انطلاقاً من المحلية الضيّقة والصعوبات التي واجهته داخل المخيمات، مروراً بالنجومية الإقليمية عبر برنامج "أراب أيدول" على MBC، ومنها إلى العالمية.

وسجّل محمد ثلاث أغنيات خاصة بـفيلم "يا طير الطاير"، تمّ توزيعها عالمياً من خلال شركة "بلاتينوم ريكوردز"، خلال العرض الافتتاحي العالمي الأول للفيلم ضمن فعاليات "مهرجان تورونتو السينمائي الدولي" (TIFF).

وضع موسيقى الفيلم ولحّن الأغنيات الخاصة به الكاتب والمنتج والموزّع الموسيقي حبيب شحادة.

وقال عساف: " رغم الاحتلال والحصار لا يمكن لأحد أن يلغي من لديه حلم وعليه أن يسعى لتحقيقه".

وعن رسالة الفيلم قال عساف: " رسالتي للشباب العربي هي أن لا تجعلوا الظروف مهما كانت صعوبتها أن تقف سداً في وجه أحلامكم".

ورداً على سؤال حول امتهانه التمثيل، أكد محمد أنه لا يسعى لأن يكون ممثلاً. والفيلم يروي خطوطاً من حياته، وهو لوحده أدّى فيه الأغنيات المسجلة.

وأضاف: "رغم أن التمثيل قريب من المجال الفني، فإنه لا يستهويني كثيراً، وأفضل البقاء في الغناء وعدم التشعب".

وعن جديده قال عساف: "سيكون هناك أغنية سينغل باللهجة البيضاء، قريبة في اللحن من "حلالي ويا مالي"، ولكن بطريقة جديدة فيها فرح ودبكة أكثر".

ومن المرتقب أن يصدر ألبوم عساف نهاية شهر "أبريل".

وتحدث عساف عن أنّ "الفيلم يتكلم عن "فلسطين" ومعاناة الإنسان الفلسطيني. وإذا وُجد الطموح والأمل عند الإنسان فمصيره النجاح. ولفت إلى أن قصة الفيلم هي قصة بسيطة من مئات القصص الموجودة في فلسطين، وهناك أصعب منها في مخيمات اللجوء أيضاً."

وتمنى عساف أن "يعبّر الفيلم عن المعاناة الحقيقية للاجىء الفلسطيني"، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التمسك بأحلامه، وإلى عدم الاهتمام للظروف، "لأن تجربته في الثلاث سنوات الماضية أثبتت هذا الأمر".

وأضاف: "تعلمت أنَّ من يؤمن بقضيته ورسالته وبفنه يصل إلى أبعد بكثير ممّا هو عليه؛ فالفن هو رسالة سامية، وليس عبارة فقط عن كليب ومجموعة من الراقصين، بل يجب أن يكون للكلمة معنى، وهو رسالة نبيلة وثقافية وحضارية".

الفيلم لاقى استحسان جميع الصحافيين والنقاد الفنيين، الذين اعتبروا الفيلم بسيطاً، واستطاع أن يوصل فكرته إلى الحضور.

وكان لافتاً ما كتب في نهاية الفيلم "أنه رغم منح عساف جواز سفر دبلوماسياً، يمكّنه من التنقل حول العالم بحرية، ليغني أمام معجبيه. وعلى الرغم من هذا، ما يزال عساف يحتاج إلى تصريح للدخول والخروج إلى غزة".

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