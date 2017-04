Kim Kardashian تكشف عن شكلها الجديد من نيويورك

أطلت Kim Kardashian أمام الكاميرات لأول مرة منذ إنجابها طفلها الثاني Saint، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، بطريقة مختلفة، لتكشف ما كانت تخفيه منذ أشهر، حيث قالت إنها تتمتع ببعض الوقت بعيداً من الأضواء.

من المؤكّد أن نجمة تلفزيون الواقع كانت تبحث عن إطلالة مثيرة، تعلن فيها عودتها إلى حياتها الطبيعية، بعد أن توجهت إلى نيويورك، ليلة الثلاثاء، لدعم زوجها Kanye West في حفل الاستماع إلى ألبومه الجديد في Electric Lady Studios.

صففت النجمة شعرها على الطريقة الأفريقية بضفائر صغيرة حول رأسها، واضعة معطفاً باللون الأسود على كتفيها، فيما ارتدت تحته لباساً ضيقاً مؤلفاً من jumpsuit أسود كشف بدانة منحنياتها، في وقت حاولت إخفاء وزنها الزائد بطريقة أو بأخرى، بوضع يديها على بطنها، لحجب نظر الكاميرات عن رصد الانتفاخ الذي لا تزال تعاني منه جرّاء الولادة.

اصطحبت Kim ابنتها North West البالغة من العمر ثلاث سنوات، فكانت ليلة عائلية بامتياز، ارتدت أثناءها الصغيرة اللون الأسود أيضاً، على عكس والدها الذي ارتدى اللونين الوردي والأبيض من مجموعة أزيائه الجديدة، التي أطلقها مؤخراً، فبدا مرتاحاً لوجود عائلته الصغيرة بقربه.

أما الأمر الآخر الذي لفتنا في إطلالة نجمة Keeping Up With The Kardashians فهو وجهها، الذي بدا منتفخاً في منطقة الخدّين والشفتين والجبين، ما يدلّ على أنها خضعت لعمليات تجميل أثناء فترة الاستراحة التي كانت تستفيد منها إلى جانب ولديها.

يذكر أنّ أول سيلفي لـ Kim Kardashian، بعد إنجابها ابنها، قامت بنشره شقيقتها Kourtney، فأحدث ضجّة كبيرة على انستقرام، حيث بدا وجهها مختلفاً، وكأنها خضعت لعمليات تجميل جديدة في وجهها، ما أطلق العنان لتعليقات متتبعيها، إذ رأى بعضهم أنها ابتعدت عن الأضواء كلّ هذا الوقت لكي تستطيع أخذ وقتها لكلّ هذا العمل.



