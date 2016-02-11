هيفاء وهبي ضيفة أولى حلقات برنامج "وش السعد" لمحمد سعد

احتفل الفنان الكوميدي محمد سعد في مؤتمر صحافي بالاستعداد لبدء إطلاق برنامجه "وش السعد"، في أولى تجاربه في تقديم البرامج. ويقدم سعد من خلال برنامجه شخصية "بوحة" التي سبق وقدّمها في فيلم سينمائي حمل الاسم نفسه. وحضر المؤتمر كل من المدير العام لشبكة قنوات "MBC مصر" محمد عبد المتعال، والمتحدِث الرسمي باسم "مجموعة MBC" مـازن حـايك، ومنتج البرنامج صادق الصباح، وحشد من أهل الصحافة والإعلام.

وقال سعد في المؤتمر إنه "مسرح في ساعة، مش برنامج"، على حدّ قول سعد، وهو "يدس السم في العسل"، عبر السخرية والدراما والتطرق إلى الأحداث الجارية والآنية؛ كلّ ذلك في ديكور عصري متحرك.

وفي هذا السياق، أوضح سعد أن "وش السعد" يمنحه فرصة للإطلالة أسبوعياً على الجمهور، على أن يُعرض على مسرح "هيلتون رمسيس" في وسط القاهرة، وأن يتم تصويره بحضور جماهيري.

وتستضيف الحلقة الأولى (الافتتاحية) المغنية هيفاء وهبي، وتبدأ بفقرة يخرج من خلالها أحدهم صارخاً: "الجزّار بوحة افتتح قناة فضائية"!... لتنطلق بعدها الحلقة بتوجيه النقد إلى "بوحة" حول انتقاله من "الجزارة" إلى "الإعلام"، خصوصاً وأن "بوحة" ذاته يصرّ على تقديم برنامج في فضائيته الجديدة.

وكشف محمد سعد عن أن اختيار شخصية "بوحة" عائد إلى أن "الجمهور تفاعل مع هذه الشخصية وأحبّها"، وأضاف: "إننا نهدف إلى إسعاد الناس وإضحاكهم، عبر السخرية، خصوصاً في ظلّ زحمة المشاكل والأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها عالمنا العربي". وقال سعد: "إننا نقدّم مسرحاً في برنامج، يتضمّن بداية وحبكة ونهاية، ودراما وسخرية وتمثيل، وليس مجرّد مجموعة اسكتشات منفصلة؛ وذلك عبر استخدام شاشات كبيرة على المسرح، في إطار ديكور عصري ومتحرّك".

من جهته، أشار المدير العام لشبكة قنوات "MBC مصر" محمد عبد المتعال إلى أن "وش السعد" ينتمي إلى نوعية البرامج الكوميدية الساخرة، حيث يقوم النجم محمد سعد باستضافة أحد النجوم البارزين أسبوعياً، للحديث معهم حول موضوعات مختلفة.

وتابع عبد المتعال: "إنني أرى في محمد سعد مسرحي عظيم منذ سنوات عدّة، وهو نجم كوميديا من الطراز الأول، منذ شاهدناه لأول مرّة في فيلم "الناظر صلاح الدين"، وهي فرصة مهمّة ليطل عبر شاشتنا".

بدوره، كشف منتج البرنامج صادق الصباح عن أن "الهدف من تقديم برنامج كوميدي، هو زرع الابتسامة عند المشاهد"، سائلاً: "مَنْ أفضل من النجم محمد سعد قدرة على القيام بهذه المهمة ببراعة ونجاح؟". ولفت الصباح إلى أن "محمد سعد يسهر على إظهار البرنامج في كل تفاصيله بأفضل صورة، مع فريق من 15 شاباً وشابة في التأليف، تحت إشراف الكاتب والمؤلّف سامح سر الختم، وتحت إدارة المخرج سامح عبد العزيز تلفزيونياً، بينما يتولى الفنان أشرف زكي نقيب الممثّلين في مصر إخراج البرنامج مسرحياً، إضافة إلى المخرج سامح عطوة".

وأشار الصباح إلى أن "ضيفة الحلقة الأولى هي هيفاء وهبي التي تطلّ في بعض المشاهد التمثيلية، فيما يشارك في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل الذي يلعب دور مخرج في القناة الفضائية الوليدة، والممثلة سامية الطرابلسي".

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