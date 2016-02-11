المغني اللبناني آدم يشارك ليليا الأطرش مسلسلها الجديد

انتهى المطرب اللبناني آدم من تسجيل أغنية شارة مسلسل " صدر الباز" الذي يخرجه تامر إسحق وكتب نصه رامي المدني و بتول الورد وتنتجه شركتا البارون والرجا والواقع ضمن أعمال البيئة الشامية للموسم الجديد 2016.

وفي تصريحات خاصة أكد آدم أنه سعيد للغاية بهذه المشاركة والتعاون وبخاصة عندما يكون مع الدراما السورية.

وقال:" الدراما السورية قوية وكل فنان، ممثلا كان أو مطربا، في العالم العربي، يتمنى أن يتعاون مع هذه الدراما المتألقة".

وتابع:" عندما قرأت فكرة المسلسل، أعجبت بها كثيرا، وبعد ذلك جاءت التفاصيل الفنية لتجعلني لا أفكر كثيرا قبل الموافقة".

وأضاف:" كل شيء في المسلسل مشجع على العمل، وبخاصة التعاون من كافة النواحي من قبل جميع القائمين على المسلسل، مع وجود نجوم كبار من الدراما السورية في هذا المسلسل".

وينشط في المسلسل نجوم من الصف الأول في الدراما السورية، وتتصدر النجمة ليليا الأطرش المشهد بدور رئيسي ومحوري كعادتها في الأعمال التي تحاكي بيئة الشام القديمة.

وفي تصريحها عن المسلسل، قالت ليليا إنه يتناول فكرة رائعة ورائجة عن دراما بيئة شامية قيل الكثير عنها ووضعت ملاحظات في طريقها، لكنها تثبت من جديد ومن خلال " صدر الباز" بأنها ولّادة أفكار، على حد تعبيرها.

ورأت أن القصة محبوكة بعناية، والنص قوي جدا، والمعالجة الدرامية وسّعت الأفق لدى الكاميرا، وكذلك المخرج مبدع كالعادة، مشيدة بجهود الجهة المنتجة على تحقيق نقلة من خلال هذا العمل.

وتحدثت عن شخصيها ففضلت الاختصار:" أكون سعدية، وهي فتاة جميلة في الحارة وتدخل في أكثر من خيط وخط ومحور، وتكون صاحبة إطلالة مميزة بين محطيها".

وفضلت عدم الخوض في التفاصيل كي لا تحرق شيئا منها بانتظار العرض في شهر رمضان.

وصدر الباز من أهم مسلسلات الموسم الجديد ويتناول حقبة مر عليها 150 سنة وقعت فيها حكايات في حارة الباز بدمشق القديمة.

وتدور أحداثه حول رجل قوي يدخل السجن ظلما لاتهامه بقتل زوجته فيحكم بالسجن لمدة 21 سنة فيطالب بإحضار ابنته الطفلة إلى السجن ليربّيها بعد أن باتت بلا أبوين.

ويؤدي أدوار البطولة في العمل نخبة من نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم: أسعد فضة وسلوم حداد وسلمى المصري ومحمد حداقي وليليا الأطرش وأيمن رضا وسيف الدين سبيعي ومحمد خير الجراح ووفاء موصللي وآخرون.

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