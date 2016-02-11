أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

The Revenant يعود الى المرتبة الأولى عالمياً

Google+ Print
The Revenant يعود الى المرتبة الأولى عالمياً The Revenant يعود الى المرتبة الأولى عالمياً

الأربعاء 10-02-2016 21:31

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول الفيلم الفرنسي Les Tuche 2 - Le Rêve Américain حيث حصد 8.5 مليون دولار، ودخل فيلم The Hateful Eight في المرتبة الرابعة حاصداً أيضاً 8.5 مليون دولار، وتقدم فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip الى المرتبة الثالثة بعد أن سجّل 12.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Kung Fu Panda 3 الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 23 مليون دولار، وتقدم مجدداً فيلم The Revenant الى المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 24 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم The Choice في المرتبة الخامسة حيث جمع 6 مليون دولار، وتراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الرابعة مع 6.93 مليون دولار، وبقي فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الثالثة حيث جمع 6.97 مليون دولار، ودخل فيلم Hail, Caesar! في المرتبة الثانية مع 11.3 مليون دولار، وبقي فيلم Kung Fu Panda 3 في المرتبة الأولى حيث حصد 21.2 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Dirty Grandpa الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 5021 شخص، ودخل الفيلم اللبناني Cash Flow 2 في المرتبة الرابعة مع 5467 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم The Finest Hours في المرتبة الثالثة حيث شاهده 7901 شخص، وصمد فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip في المرتبة الثانية مع 8101 مشاهد، وبقي فيلم مسرحية زياد الرحباني "بالنسبة لبكرا شو؟" في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 14106 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Concussion الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 8803 شخص، ودخل الفيلم الفيليبيني Everything About Her في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 10519 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم Ride Along 2 حيث شاهده 13510 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip الى المرتبة الثانية حيث شاهده 28505 شخص ودخل فيلم The Finest Hours مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 48357 شخص.

في ، تراجع فيلم "من ضهر راجل" الى المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 912195 جنيه، وبقي فيلم "كدبة كل يوم" في المرتبة الرابعة مع 976320 جنيه، وتراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الثالثة حاصداً مليون و 315600 جنيه، ودخل فيلم The Boy في المرتبة الثانية مع مليون و 470148 جنيه، وصمد فيلم "أوشن 14" في المرتبة الأولى بعد أن جمع 4 ملايين و 177758 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر