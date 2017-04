The Revenant يعود الى المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول الفيلم الفرنسي Les Tuche 2 - Le Rêve Américain حيث حصد 8.5 مليون دولار، ودخل فيلم The Hateful Eight في المرتبة الرابعة حاصداً أيضاً 8.5 مليون دولار، وتقدم فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip الى المرتبة الثالثة بعد أن سجّل 12.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Kung Fu Panda 3 الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 23 مليون دولار، وتقدم مجدداً فيلم The Revenant الى المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 24 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم The Choice في المرتبة الخامسة حيث جمع 6 مليون دولار، وتراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الرابعة مع 6.93 مليون دولار، وبقي فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الثالثة حيث جمع 6.97 مليون دولار، ودخل فيلم Hail, Caesar! في المرتبة الثانية مع 11.3 مليون دولار، وبقي فيلم Kung Fu Panda 3 في المرتبة الأولى حيث حصد 21.2 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Dirty Grandpa الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 5021 شخص، ودخل الفيلم اللبناني Cash Flow 2 في المرتبة الرابعة مع 5467 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم The Finest Hours في المرتبة الثالثة حيث شاهده 7901 شخص، وصمد فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip في المرتبة الثانية مع 8101 مشاهد، وبقي فيلم مسرحية زياد الرحباني "بالنسبة لبكرا شو؟" في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 14106 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Concussion الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 8803 شخص، ودخل الفيلم الفيليبيني Everything About Her في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 10519 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم Ride Along 2 حيث شاهده 13510 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip الى المرتبة الثانية حيث شاهده 28505 شخص ودخل فيلم The Finest Hours مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 48357 شخص.

في مصر، تراجع فيلم "من ضهر راجل" الى المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 912195 جنيه، وبقي فيلم "كدبة كل يوم" في المرتبة الرابعة مع 976320 جنيه، وتراجع فيلم The Revenant الى المرتبة الثالثة حاصداً مليون و 315600 جنيه، ودخل فيلم The Boy في المرتبة الثانية مع مليون و 470148 جنيه، وصمد فيلم "أوشن 14" في المرتبة الأولى بعد أن جمع 4 ملايين و 177758 جنيه.