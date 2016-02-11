ميريام فارس تطرح "فزورة " لمعرفة إسم ابنها؟

دعت ميريام فارس" الفانز" لكي يحزروا إسم طفلها من خلال "بوست" نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، كتبت فيه "إسم إبني مؤلف من 6 أحرف، ويبدأ بحرف ج . فإحزروه".

وكانت بعض المواقع قد نشرت ان المكتب الإعلامي لميريام فارس أصدر بياناً أشار فيه أن إسم طفلها هو متري فارس، في حين أن مكتبها الإعلامي لم ينشر شيئاً بهذا الخصوص، بل متري هو إسم عائلة زوجها وفارس هو إسم عائلتها.

كما نشرت ميريام أيضاً على "إنستغرام" صورة للتذكارات، التي ستهديها للضيوف الذين يزونها للتهنئة بالمولود الجديد، وإختارت اشكالاً مختلفة من التذكارات اللونين الأبيض والازق.

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