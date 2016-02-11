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أديل.. الأولى "رسمياً"

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الخميس 11-02-2016 00:37

أصبحت المغنية البريطانية أديل، التي حطمت أرقاماً قياسية مع ألبومها الأخير "25" ولاسيما مع أغنية "Hello"، الفنانة التي باعت أكبر عدد من الاسطوانات خلال العام 2015 في العالم، على ما أفاد رسمياً الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية.

واللافت أن أديل فازت بهذا اللقب الرمزي رغم أن ألبومها صدر في 20 نوفمبر، ولم يبث الألبوم عبر خدمات البث التدفقي وهو قرار نادر في حين أن هذا النسق يشهد ازدهارا قوياً.

وكان هذا الألبوم الأول لأديل منذ 4 سنوات، وقد حطم أرقام المبيعات منذ أسبوعه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وكانت أغنية "Hello"، أول أغنية تُحمل مليون مرة في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد فرانسيس مور إن ألبوم "25" كان "ظاهرة العام 2015"، معتبرة أن ما حققته أديل "هائل".

ويحدد الاتحاد سنوياً المركز الأول في هذا التصنيف بالاستناد إلى مبيعات الاسطوانات في المتاجر وعبر الإنترنت والتحميلات، إلا أنه لا ينشر أرقاماً محددة.

وحل في المرتبة الثانية للعام 2015 المغني البريطاني ايد شيران الذي انطلقت مسيرته بشكل سريع في السنوات الأخيرة بفضل أغنية "Thinking Out Loud".

وتراجعت المغنية الأميركية الشابة تايلور سويفت حاملة اللقب العام 2014 إلى المرتبة الثالثة.

وحل الكندي جاستين بيبر في المرتبة الرابعة فيما جاءت الفرقة البريطانية "One Direction" في المرتبة الخامسة.

 

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