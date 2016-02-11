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بعد الجدل الواسع الذي اثارته.. ميريام فارس تكشف إسم طفلها

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الخميس 11-02-2016 02:12

بعد أن أطلقت "فزورة" لمعرفة إسم ابنها، وبعد الجدل الكبير الذي أثارته حول الإسم، أفصحت النجمة اللبنانية ميريام فارس أخيراً عن إسم مولودها الجديد.

ونشرت فارس عبر صفحتها الخاصة على موقع انستقرام، صورة كتب عليها إسم jayden (جايدن) في إشارة الى اسم طفلها الذي انجبته منذ 3 ايام في بيروت.

وكانت بعض المواقع قد نشرت ان المكتب الإعلامي لميريام فارس أصدر بياناً أشار فيه أن إسم طفلها هو متري فارس، في حين أن مكتبها الإعلامي لم ينشر شيئاً بهذا الخصوص، بل متري هو إسم عائلة زوجها وفارس هو إسم عائلتها.

 

 

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