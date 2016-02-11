أمير عسير: نفتخر ونعتز برجال الأمن الأبطال على عملهم الدؤوب وإخلاصهم الدائم

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أمام مبنى الإمارة بأبها امس الهوية الجديدة والزي الرسمي لدوريات الأمن بمنطقة عسير، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإطلاق الهوية الجديدة على مستوى مناطق المملكة.

ووجه سموه كلمة إلى رجال دوريات الأمن في المنطقة، عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، نقل خلالها تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لرجال الأمن في المنطقة، داعيا سموه الله تعالى لهم التوفيق والعون والنجاح. وقال سموه "بعون الله وتوفيقه يبدأ انطلاق الهوية الجديدة لدوريات الأمن في منطقة عسير، متمنياً لكم جميعاً التوفيق والسداد، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله".

وأضاف سموه "أيها الرجال الأشاوس.. أنتم حماة الدين والوطن، الساهرون على حفظ الأمن ليعيش المواطن في رخاء وسعادة، نتمنى لكم جميعاً التوفيق والسداد، وأن يحفظ الله الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة ثم في ظل عيونكم الساهرة، فأنتم العاملون ليل نهار لحماية الوطن والمواطن"، مؤكداً سموه فخره واعتزازه بالرسالة التي يقوم بها رجال الأمن الأبطال على عملهم الدؤوب وإخلاصهم الدائم.

سموه يرعى حفل افتتاح ورشة عمل «تكامل التنمية السياحية في المناطق»

بعد ذلك، قدّم مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير العميد عبدالوهاب بن أحمد عسيري شرحاً عن تجهيزات سيارات دوريات الأمن الجديدة وما تحتويه من تقنيات حديثة تسهم في رفع القدرات الأمنية.

حضر فعاليات انطلاق الهوية الجديدة لدوريات الأمن، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي.

من جهة اخرى رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة امس حفل افتتاح ورشة عمل "تكامل التنمية السياحية في المناطق، التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة عسير وأمانة منطقة عسير، وذلك في مقر أمانة منطقة عسير وتستمر لمدة يومين.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمناطق د. وليد الحميدي كلمة أوضح خلالها أن الورشة تأتي بموافقة ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتبنّي سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان للعمل المشترك في جميع مناطق المملكة بقيادة أصحاب السمو أمراء المناطق ورؤساء مجالس التنمية السياحية.

وأشار الحميدي إلى أن إقامة ورشة العمل تأتي لترسيخ العمل السياحي الاستثنائي، والإسهام في دوران عجلة التنمية السياحة في المملكة خاصة وفي العالم العربي عامة.

عقب ذلك شاهد سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "مستقبل وطن .. نبنيه معاً.

بعد ذلك كرّم سمو أمير منطقة عسير المتحدثين والمشاركين في ورشة العمل، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.