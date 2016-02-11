خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجموعاً من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة أمس أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله-.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعد بن سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن نواف بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن مشاري بن محمد، وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نهار بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، وصاحب السمو الأمير فهد بن منصور بن ثنيان.