فيصل بن بندر : هذه الفئة غالية علينا وستقدر التقدير الكامل فى عملها وإنتاجها

اشاد امير الرياض صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بمهرجان الاسر المنتجة لذوي الاعاقة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس مجلس ادارة جمعية الاطفال المعوقين على ما قدمته في هذا المهرجان، وقال: "العمل لم يعد في الظل وكالقمر ساطع، والامير سلطان بن سلمان اهتم اهتماما كاملا بهذا المهرجان ورأينا مهرجانا يسر الخاطر وتطمئن بأن هذه المسيرة تسير في وضعها الطبيعي، وهذه فئة غالية علينا لا يمكن ان تترك وستقدر التقدير الكامل في عملها وإنتاجها، وهي سبق وان حققت العديد من الانجازات للوطن وان تستمر بالشكل الايجابي". واضاف: "واجب علي الجميع الاخذ بيد هذه الاسر والارتقاء بها الى العمل الايجابي المتكامل والذي ينشده سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي كان سباقاً في دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وجمعية الاطفال المعوقين موقفه ايجابي ومقدر". وطالب امير منطقة الرياض رجال الاعمال بدعم هذه الفئة، مشدداً على ان هذا الامر ليس طلباً انما واجب دعم هذه الفئة.

من جانبه ثمن صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين رعاية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر وافتتاحه النسخة الأولى من مهرجان الأسر المنتجة لذوي الإعاقة، مشدداً على ان تواجده في هذا المهرجان هو تشريف لجميع القائمين على هذا المهرجان والمشاركين فيه: "الامير فيصل بن بندر قريب وداعم لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وهو سعيد بما شاهده من نجاح في هذا المهرجان". وبين سموه بان الأعمال الحرفية هي جزء من اقتصاد كبير جداً وسيكون لهذه مشاركة في هذا الاقتصاد الجديد".

سلطان بن سلمان : الأعمال الحرفية هي جزء مهم وستدخل الاقتصاد الجديد

جاء ذلك أثناء تدشين صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المهرجان الأول للأسر المنتجة لذوي الإعاقة "منتجة"، مساء أمس بمركز الملك فهد الثقافي وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين.

بدأ الحفل بالترحيب براعي الحفل، تلاه تكريم الرعاة من قبل سموه، حيث كرم الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان، وهم وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة والتراث الوطني والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية " حرف السعودية " فيما كرم سموه الراعي الرسمي أمانة مدينة الرياض وكذلك الشريك الاعلامي شركة المحتوى المتكامل.

كما كرم أمير الرياض الشركاء الداعمين وهم مؤسسة براعم تالة لتنظيم واقامة المعارض والمؤتمرات إضافة إلى مركز الملك فهد الثقافي فيما، كرم سموه راعي المسؤولية الاجتماعية للمهرجان المجموعة السعودية للابحاث والتسويق.

وعلى ذات الصعيد، حظيت جريدة الرياض بتكريم من أمير منطقة الرياض لرعايتها المهرجان إعلاميا، وتسلم درع التكريم من يد سموه الزميل ماجد البريكي مدير العلاقات العامة.

وتجول أمير الرياض في المعرض المصاحب للمهرجان، الذي يحاكي في تصميمه البيئة التراثية السعودية، حيث يضم 40 عارضاً من الأسر المنتجه من ذوي الإعاقة لبيع وتسويق منتجاتهم المختلفة.

يذكر أن فعاليات المهرجان، ستتواصل حتى يوم غد، وسيتم استقبال الزوار إلى العاشرة والنصف مساء.

ويهدف المعرض لخلق نافذة تسويقية لمنتجات أسر ذوي الإعاقة، والتعريف بقدرات وإمكانات أبناء هذه الفئة وذويهم، وتشجيع المنافسة على ابتكار فرص لتحقيق مصادر دخل ذاتية من خلال استغلال المهارات والحرف، وكذلك تعزيز دمج أسر ذوي الإعاقة في المجتمع، وتحفيز ثقافة المشروعات متناهية الصغر التي تمثل كنزاً غير مكتشف لدفع عجلة التنمية، ودعم المجتمع بجميع فئاته، كون هذا العطاء يخلق فرصاً جديدة تفتح آفاقا في سوق الإنتاج الذاتي لمن يملكون الحرفة من ذوي الإعاقة بعرض منتجاتهم أو مشروعاتهم التجارية.