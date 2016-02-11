2.5 مليار ريال أنفقها 116 ألف سعودي سائح في بريطانيا خلال تسعة أشهر

أوضح ريتشارد ويلداش نائب السفير البريطاني بالرياض أن بلاده ترتبط مع المملكة بعلاقات قوية ومصالح مشتركة بمجالات اقتصادية عديدة، وأن حديث وسائل الإعلام البريطانية أحيانا عن المملكة ومواقفها السياسية الإقليمية بشكل مغلوط، لا يعبر بتاتا عن الرأي الرسمي للدولة، وقال في رده على سؤال ل"الرياض" حول أثر بعض المواقف الإعلامية للوسائل البريطانية السلبية تجاه المملكة والتدخل بسياستها، "إن هذه الوسائل ومنها "بي بي سي" وغيرها، تنقل كثيرا من الجوانب الإيجابية عن المملكة، ومنها متابعة الانتخابات البلدية الأخيرة والتي شهدت مشاركة للسيدات للمرة الأولى، مؤكداً أن هناك احتفالات ومناسبات ستنظم بمناسبة مرور 100 سنة على العلاقات السعودية البريطانية". وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بالرياض ظهر أمس، بمناسبة إطلاق هيئة السياحة البريطانية لحملة بريطانيا العظمى 2016م "علاقة الصداقة بين الرياض ولندن متواصلة وعميقة، وأعداد السعوديين الذين يذهبون للمملكة المتحدة والعلاج في تزايد، ونرحب بكل عام بالسعوديين للأعمال التجارية، والسياحة أو للدراسة، وهناك صور وقصص تذكرنا بقرن من الصداقة بين المملكتين، والذي نحتفل به هذا العام"، موضحاً أن الريف البريطاني يوفر خلفية رائعة، وآمل أن تلهم هذه الحملة عدد أكبر من السعوديين لزيارة المملكة المتحدة، وتمديد الرحلة إلى الريف والاستمرار في مشاركتهم لنا لحظاتهم الرائعة هناك".

وكشفت سوماثي راماثان، المدير العام الاقليمي لهيئة السياحة البريطانية "إن عدد زوار بريطانيا من جميع دول العالم وصل الى 35.4 مليون زائر في 2015، ونتوقع أكثر من 36.7 مليون لهذا العام، ومن السعودية تحديداً حتى سبتمبر 2015 م، وصل الى عدد السواح الى 116 ألف زائر، انفقوا أكثر من 2.5 مليار ريال، وبزيادة إنفاق 44% عن 2014م، مؤكدة أن دول الخليج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سوقا ذات قيمة تنطلق منها الزيارات الى بريطانيا حيث سجلت أعداد الزيارات أرقاما قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015م، وبلغ عدد الزيارات الدولية من دول مجلس التعاون الخليجي الى المملكة المتحدة 576,000 زيارة في النصف الأول من عام 2015، بزيادة قدرها 18% عن الفترة المماثلة في عام 2014 وارتفع إنفاق الزوار الى 1.2 بليون جنيه استرليني، بزيادة قدرها 6%.

وتعد السياحة سابع أكبر قطاع للتصدير في بريطانيا، وثالث أكبر قطاع للخدمات، ومن المتوقع أن يصل انفاق الزوار من خارج البلاد الى ما يقرب من 23 بليون جنيه استرليني خلال العام الحالي، بزيادة تصل الى %4.2 مقارنة بالعام الماضي، وتصل قيمة السياحة الداخلية لاقتصاد المملكة المتحدة الى أكثر من 26 بليون جنيه استرليني، وواحدة من أهم الوجهات التي يزورها مواطنو الخليج. شركاؤنا يشاركوننا ثقتنا في السوق والتعاون مع الخطوط الجوية القطرية التي أطلقت مؤخرا خطا جديدا الى برمنجهام سوف يتيح لنا عرض الوجهات الاقليمية التي تشمل برمنجهام، ومانشستر، وأدنبره، ولندن للجمهور العريض الذي تواصلنا معه من خلال الأطراف المؤثرة الخاصة بنا".

وعملت هيئة السياحة البريطانية على استغلال قوة وسائل التواصل الاجتماعي الخليجي باستخدام المشاهير، لإلهام المزيد من الزوار للقدوم واستكشاف ما يجعل بريطانيا مقصدا رائعا، هو ما تركز عليه أكبر حملة لفيزيت بريتن.

وانطلقت حملة التسويق الرقمي في يوليو 2015 ببرنامج رقمي مدته تسعة أشهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يأسر المخيلات وفيديوهات للحظات خاصة عاشها مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بالمنطقة،ويتمثل الهدف من الحملة في الهام وتشجيع الزوار على استكشاف المزيد من أقاليم بريطانيا وعيش اللحظات الرائعة الخاصة بهم.