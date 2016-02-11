الجبير: سنبحث تفاصيل المشاركة بقوات برية في سورية مع الدول المختصة

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط أمس، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي عقب اللقاء أن سياسة المملكة العربية السعودية واضحة وثابتة وتنبني على احترام مبادئ حسن الجوار وبناء جسور التعاون مع العديد من دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونصرة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

كما أكد الجبير حرص المملكة على الحفاظ على المؤسسات السورية وأنها تبحث تفاصيل المشاركة بقوات برية في سورية مع الدول المختصة مشيراً إلى أن محادثات جنيف فشلت بسبب التعنت الروسي.

حريصون على وحدة واستقرار العراق بعيداً عن أي «هيمنة خارجية»

وفي الشأن العراقي أكد الجبير أن هناك إجماعاً بضرورة الحرص على وحدة واستقرار العراق بعيداً عن أي هيمنة خارجية.

وجدد على موقف المملكة المساند للوحدة الترابية المغربية معرباً عن أمله في إيجاد حل دائم للنزاع حول منطقة الصحراء والاهتمام بالقضايا التنموية للمنطقة.

وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي من جانبه عن تضامن المملكة المغربية التام مع المملكة العربية السعودية ورفضها لكل التهديدات التي تتعرض لها.

وأوضح مزوار أنه بحث مع الجبير مجمل التطورات التي تشهدها الساحتين الإسلامية والعربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التحضير لأعمال اللجنة العليا المشتركة السعودية المغربية المزمع عقدها بالمغرب خلال شهر مايو المقبل.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة.