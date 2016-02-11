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جميلة المهيري خبرة تربوية

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جميلة المهيري خبرة تربوية جميلة المهيري خبرة تربوية

تمتلك معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، خبرة طويلة تصل إلى عشرين سنة في مجال الإدارة التربوية والتعليم، وعملت على تطوير جهاز رقابة مدرسية متميز لمدارس إمارة دبي، من خلال منصبها رئيساً لجهاز الرقابة المدرسية في دبي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية منذ عام 2006.

وعملت معاليها أيضاً مديراً تنفيذياً في قرية دبي للمعرفة في الفترة من 2004 وحتى 2008، كما شغلت معاليها منصب المدير التنفيذي المسؤول عن قطاع التعليم الخاص في مجلس دبي للتعليم، وكذلك عملت نائباً لمدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم في الفترة من 1995 وحتى 2004.

وجميلة المهيري حاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1990.

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