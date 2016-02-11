البارزانى يصدر قرارات لتنظيم أعمال حكومة كردستان لمواجهة الأزمة الاقتصادية

>أصدر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى أمس الأربعاء قرارات لإصلاح وتنظيم أعمال حكومة الإقليم كوردستان تعالج نقاط النقص فى المؤسسات والدوائر الحكومية، يتم بموجبها مراجعة إدارة هيكلة حكومة كردستان وتنظيمها على أسس مناسبة ومراجعة وتنظيم واردات ونظام الاستثمار الإقليم بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وذكر بيان لرئاسة كردستان أن القرارات تشمل مراجعة الهيكل المالى لحكومة إقليم كردستان وتنظيم وحدات المحاسبة فى كافة المؤسسات الحكومية ووزارة المالية، ومراجعة هيكلية قوات "البيشمركة" ووحداتها ومنشآته .

وتشمل القرارات مراجعة كل الأراضى الزراعية والسياحية وإعادة تنظيمها، وإزالة أى تجاوز على الملكية العامة، ومراجعة جميع الأملاك الحكومية التى منحت للمواطنين عن طريق العقود أو على أساس الاستثمار، وتنظيم الأملاك والأراضى والبنايات وجميع الأجور الحكومية المستحقة لصالح الوضع الاقتصادى ومراجعة جميع المنازل والأملاك المستأجرة من قبل الحكومة وإعادة تنظيمها، إضافة إلى ترشيد مصروفات جميع المؤسسات الحكومية.

وطلب البارزانى باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الشركات الذى حصلت على أموال بطرق غير قانونية وأن تمنح الفوائد والإيرادات بشكل عادل إلى خزينة حكومة كردستان.

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