أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البارزانى يصدر قرارات لتنظيم أعمال حكومة كردستان لمواجهة الأزمة الاقتصادية

Google+ Print
البارزانى يصدر قرارات لتنظيم أعمال حكومة كردستان لمواجهة الأزمة الاقتصادية البارزانى يصدر قرارات لتنظيم أعمال حكومة كردستان لمواجهة الأزمة الاقتصادية

>أصدر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى أمس الأربعاء قرارات لإصلاح وتنظيم أعمال حكومة الإقليم كوردستان تعالج نقاط النقص فى المؤسسات والدوائر الحكومية، يتم بموجبها مراجعة إدارة هيكلة حكومة كردستان وتنظيمها على أسس مناسبة ومراجعة وتنظيم واردات ونظام الاستثمار الإقليم بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وذكر بيان لرئاسة كردستان أن القرارات تشمل مراجعة الهيكل المالى لحكومة إقليم كردستان وتنظيم وحدات المحاسبة فى كافة المؤسسات الحكومية ووزارة المالية، ومراجعة هيكلية قوات "البيشمركة" ووحداتها ومنشآته .

وتشمل القرارات مراجعة كل الأراضى الزراعية والسياحية وإعادة تنظيمها، وإزالة أى تجاوز على الملكية العامة، ومراجعة جميع الأملاك الحكومية التى منحت للمواطنين عن طريق العقود أو على أساس الاستثمار، وتنظيم الأملاك والأراضى والبنايات وجميع الأجور الحكومية المستحقة لصالح الوضع الاقتصادى ومراجعة جميع المنازل والأملاك المستأجرة من قبل وإعادة تنظيمها، إضافة إلى ترشيد مصروفات جميع المؤسسات الحكومية.

وطلب البارزانى باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الشركات الذى حصلت على أموال بطرق غير قانونية وأن تمنح الفوائد والإيرادات بشكل عادل إلى خزينة حكومة كردستان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان