عهود الرومي تنفيذ رؤية 2021

تشغل معالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة، حاليا منصب المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث تشرف على تنسيق وتنفيذ رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية واستراتيجية حكومة الإمارات والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والقمة الحكومية، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ونظام إدارة الأداء الحكومي «أداء»، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وبرنامجي قيادات حكومة الإمارات، والإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ومجلس محمد بن راشد للسياسات. واختيرت الرومي لعضوية مجلس ريادة الأعمال العالمي التابع لمؤسسة الأمم المتحدة لتكون بذلك أول شخصية عربية تحصل على هذه العضوية. وتحمل الرومي شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة.