8 وزيرات في حكومة الإمارات الجديدة

بلغ تمثيل المرأة في مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة 27.5 في المئة، بعد دخول 5 وزيرات جديدات من بين 8 وزراء يدخلون المجلس لأول مرة، ليبلغ عدد الوزيرات في الحكومة 8 وزيرات، فيما بلغ عدد وزراء الدولة 12 وزيراً.

وانضم إلى مجلس الوزراء 8 وزراء وهم: معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي د. ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي د. أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وبقيت الوزيرات: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزير دولة.

دمج

وتم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد هو معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية، وتغير مسمى وزارة الصحة، ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتم دمج هيئة تنمية في وزارة العمل، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تغير مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية ليكون وزارة تنمية المجتمع. واستحدث منصب وزير دولة للسعادة، ومهمته الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، وتغير مسمى وزارة الثقافة ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، كما تضمنت التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه، وتغيير المسمى إلى وزارة التغير المناخي والبيئة.

وشمل التغيير توسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية، وتغيير مسمى وزارة الخارجية ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويتولاها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومع سموه وزيرا دولة للإشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز علاقات الدولة الخارجية، إذ تم ضم وزارة التنمية والتعاون الدولي للوزارة.

وتم تغيير مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء، ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وتكليفها بملف ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة، كما تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح، وإنشاء مجلسي علماء الإمارات، و شباب الإمارات، وترأس المجلس وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عاماً.