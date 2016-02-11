أستاذ طب أطفال: صغر حجم الرأس الناجم عن "زيكا" يجعل المصابين أكثر عجزًا

الآلاف من الأطفال فى البرازيل ولدوا مصابين بصغر حجم الرأس بشكل غير طبيعى ويُعتقد أن السبب يرجع إلى إصابتهم بعدوى فيروس "زيكا" داخل أرحام أمهاتهم.

وكشف الدكتور خالد حقى، بروفيسور طب الأطفال فى مستشفيات بريطانيا، أن فيروس زيكا الذى تنقله البعوضة يسبب تشوهات خلقية أبرزها صغر حجم الرأس وقد طال هذا المرض أكثر من 4 ألاف طفل حتى الآن.

وأوضح حقى: ما بين 85% و90% من المصابين بصغر حجم الرأس يعانون أيضًا من توقف نمو الدماغ وهذا أمر خطير للغاية، لأن شدة الإعاقة التنموية تعتمد لحد كبير على نمو الدماغ، فإذا كان حجم الرأس أصغر يكون العلاج أصعب ويكون الطفل أكثر عجزًا.

ويؤكد أستاذ طب الأطفال أن إعادة التأهيل هو العلاج الحقيقى الوحيد لصغر حجم الرأس بجانب معالجة أوجه القصور الخاصة به على نحو أفضل.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور خالد حقى، بروفيسور طب الأطفال فى مستشفيات بريطانيا فى المؤتمر الدولى العلمى السابع والثلاثون للجمعية المصرية لرعاية حديثى الولادة والمبتسرين، الذى انطلقت فعالياته مساء أمس الأربعاء بأحد فنادق مدينة الغردقة وتستمر حتى بعد غد السبت.