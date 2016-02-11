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اليوم.. إعلان البيان الختامى المشترك لاجتماعات سد النهضة فى الخرطوم

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اليوم.. إعلان البيان الختامى المشترك لاجتماعات سد النهضة فى الخرطوم اليوم.. إعلان البيان الختامى المشترك لاجتماعات سد النهضة فى الخرطوم
يعلن وزراء مياه، والسودان وإثيوبيا ،اليوم الخميس ، فى البيان الختامى المشترك، نتائج الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة الاثيوبى، والتى بدأت الأحد الماضى ، واستمرت حتى اليوم الخميس، والتى نجحت فيها وفود الدول الثلاث فى التوافق على العرض الفنى المقدم من المكاتب الاستشارية للدراسات الفنية التى ستحدد آثار السد على كلا من مصر والسودان.

وشهدت جلسات المفاوضات خلال الأيام الماضية، فتح العرض المالى المقدم من المكاتب ثم مناقشته، وإعداد المسودة النهائية للاتفاق الذى سيحدد الوزراء الثلاث ، اليوم ، الموعد والدولة التى ستستضيف الاحتفالية الكبرى التى ستشهد توقيع العقد بحضور وزراء الخارجية والمياه، كما سيتم اليوم أيضاً الإعلان عن خارطة طريق ومنهجية وخطة عمل المكتبين.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مراحل التفاوض فى سد النهضة تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى بدأت عام 2014 مع بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنتهى المرحلة الأولى بالتوقيع مع المكتبين الاستشاريين، والمرحلة الثانية خاصة بالدراسات الفنية من خلال تقارير شهرية يعدها المكتب الاستشارى، ويقدمها للدول الثلاث لمراجعتها واعتمادها، والمرحلة الثالثة تبدأ عقب انتهاء المكتب الاستشارى من وضع تقريره الفنى من خلال إعداد وزراء المياه بمصر والسودان لإدارة وآلية تشغيل السد، طبقا لتوصيات المكتب الاستشارى، وهو امر اكده اتفاق المبادئ .


>- تشكيل 3 لجان فنية ومالية وقانونية لدارسة عقد المكاتب الاستشارى لسد النهضة.. وزراء الرى يواصلون اجتماعاتهم بالخرطوم..وعرض مسودة الاتفاق على اللجان القانونية..تحديد موعد التوقيع فى ختام اجتماعات الوزراء

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مصر 365

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