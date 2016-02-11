زيزو يكشف.. الغائب المحتمل الوحيد من الأهلي ضد الجيش

كشف عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الفني للنادي الأهلي عن الغائب الوحيد المحتمل عن تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش وهو أحمد فتحي.

الأهلي فاز على الزمالك بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري في لقاء شهد خروج أحمد فتحي في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.

وقال زيزو: "فتحي قد يكون الغائب الوحيد عن الأهلي أمام طلائع الجيش يوم السبت".

وأوضح في تصريحات عبر قناة ONTV "اللاعب يعاني من خشونة في الركبة ولذلك موقفه من المشاركة لم يُحسم".

وأتم "سنرى إمكانية مشاركته من عدمها أمام الجيش".

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 38 نقطة بفارق 7 نقاط عن الوصيف الزمالك ومصر للمقاصة. بينما يأتي الجيش في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.