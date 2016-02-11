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عبد الغني: الزمالك فقد وعيه بعد رحيل فيريرا.. والجيش منقوص من أسلحته أمام الأهلي

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عبد الغني: الزمالك فقد وعيه بعد رحيل فيريرا.. والجيش منقوص من أسلحته أمام الأهلي عبد الغني: الزمالك فقد وعيه بعد رحيل فيريرا.. والجيش منقوص من أسلحته أمام الأهلي

أكد علاء عبد الغني المدرب المساعد لفريق طلائع الجش والعائد إلى منصب المدرب العام في الزمالك أن أداء الفريق الأبيض تأثرا كثيرا بعد رحيل البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وقال عبد الغني: "الزمالك فقد وعيه التكتيكي كثيرا، ولم يكن يرتكب مثل الأخطاء التي ظهرت في القمة أثناء تولي فيريرا المسؤولية".

وأضاف خلال حديثه مع قناة النهار "الفريق كان يخشى شخصية فيريرا، كان يفرض نفسه فنيا، وحريص على علاج الأخطاء. إلى جانب ثقة عناصر الزمالك في قدراته".

وأوضح: "افتقد لاعبو الزمالك الوعي الفني والتكتيكي بعد رحيله، وبالتأكيد في حالة عودة فأنها ستكون مكسب كبير للنادي".

أمام الأهلي

وماذا عن استعدادات طلائع الجيش لمواجهة الأهلي يوم السبت؟ قال عبد الغني: "سنفتقد لعدة عناصر مهمة أمام الأهلي".

وأوضح "الثنائي أحمد عيد عبد الملك وأوسو كونان للإصابة. إلى جانب فرانك ستيفن ومحمد هاشم للإيقاف".

وأتم "لدينا إصرار وعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي".

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فيديو اليوم السابع

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