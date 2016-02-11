حميد بن ديماس:حكومة تلبي متطلبات المستقبل وتعزز الكفاءة

قال حميد راشد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء والتغييرات الهيكلية التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد مضي الحكومة نحو استشراف المستقبل بخطى واثقة، وجاءت ملبية لمتطلبات حكومة المستقبل التي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص، وحكومة تعتمد الإدارة الاستراتيجية ووضع السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة، وليس إدارة العمليات التشغيلية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية.

وأشاد بثقة سموه في اختيار نخبة من أبناء الوطن صغار السن لتولي الحقائب الوزارية، وإعادة الثقة في عدد كبير من أصحاب السمو ومعالي الوزراء الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تنفيذ مهامهم الوزارية التي انعكست إنجازات مشهودة أدت إلى سرعة وسهولة تقديم الخدمات، وإنجاز المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وتوفير كل سبل العيش الكريم والرفاهية والسعادة لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

وأضاف أن قيام سموه بإنشاء مؤسسات إنمائية طموحة على غرار المدارس والمستشفيات، يؤكد حرصه على تفعيل هذين القطاعين اللذين يوضعان على رأس أولويات الحكومة، لذلك رأى سموه ضرورة فصل العمليات التشغيلية في هذين القطاعين عن وضع السياسات، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالدمج بين المؤسسات والوزارات، حيث تهدف الحكومة من ورائه إلى تعزيز الكفاءة في العمل الحكومي استجابة لتحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

وأوضح السويدي أن إعادة الهيكلة والتغيرات الحكومية ليست مجرد تغيير مسميات فقط، ولكنه تغيير يحمل أبعاداً ودلالات كبيرة ورؤية مستقبلية، حيث يعني تغيير مسمى وزارة العمل إلى «وزارة الموارد البشرية والتوطين» بدمج هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، وهو أن الوزارة بمسماها الجديد تعني قيام مؤسسة حكومية واحدة بإدارة ملف الموارد البشرية، فبعد أن كان ينظر إليهم كأفراد أو قوى عاملة أو «إجراء»، سينظر إليهم كموارد بشرية ورأس مال بشري وعنصراً مهماً في العملية الإنتاجية سيتم تأهليه وتدريبه وتمكينه وتطويره في سوق العمل.