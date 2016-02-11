«تخصصي الجوف» ينقذ سيدة تعرضت لخطأ طبي

تمكن فريق قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إتمام عملية معقدة لمواطنة في الثلاثينات من العمر عانت من سلس في البراز عقب ولادة تمت بطريقة خاطئة في إحدى الدول المجاورة نجم عنها قطع تام في عضلات التحكم الإرادية واللاإرادية مما تسبب لها في هذه المشكلة التي عانت منها لأكثر من ستين يوماً إلى أن زارت عيادة جراحة القولون والمستقيم والشرج بالمستشفى.

وبعد إجراء الفحوصات تم تأكيد التشخيص، وتحديد نوع العملية وطريقة العلاج بقيادة د. سامي العصاري رئيس قسم الجراحة واستشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم والروبوت بالمستشفى، وأُجريت العملية بنجاح واستعادت المريضة القدرة على التحكم وغادرت المستشفى لتتابع في العيادة.

وأشار د. العصاري إلى أن مثل هذه الحالات يعاني المريض منها نفسياً واجتماعياً، وإجراء مثل هذه العمليات ضروري جداً إلا أن عدد الجراحين الذين يجرونها في المملكة قليل جداً لصعوبتها ولا تجرى إلا بمراكز متقدمة.

من جانب آخر، نجح المستشفى نفسه في إنهاء معاناة أستاذ جامعي عمل بجامعة القصيم من آلام بالظهر استمرت معه لسنوات، حيث أجرى د. وائل الميري استشاري جراحة المخ والأعصاب للمريض عملية جراحية بالميكروسكوب للغضروف استطاع بعد ثلاثة أيام معاودة العمل دون عناء.