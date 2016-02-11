أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«تخصصي الجوف» ينقذ سيدة تعرضت لخطأ طبي

Google+ Print

    تمكن فريق قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إتمام عملية معقدة لمواطنة في الثلاثينات من العمر عانت من سلس في البراز عقب ولادة تمت بطريقة خاطئة في إحدى الدول المجاورة نجم عنها قطع تام في عضلات التحكم الإرادية واللاإرادية مما تسبب لها في هذه المشكلة التي عانت منها لأكثر من ستين يوماً إلى أن زارت عيادة جراحة القولون والمستقيم والشرج بالمستشفى.

وبعد إجراء الفحوصات تم تأكيد التشخيص، وتحديد نوع العملية وطريقة العلاج بقيادة د. سامي العصاري رئيس قسم الجراحة واستشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم والروبوت بالمستشفى، وأُجريت العملية بنجاح واستعادت المريضة القدرة على التحكم وغادرت المستشفى لتتابع في العيادة.

وأشار د. العصاري إلى أن مثل هذه الحالات يعاني المريض منها نفسياً واجتماعياً، وإجراء مثل هذه العمليات ضروري جداً إلا أن عدد الجراحين الذين يجرونها في المملكة قليل جداً لصعوبتها ولا تجرى إلا بمراكز متقدمة.

من جانب آخر، نجح المستشفى نفسه في إنهاء معاناة أستاذ جامعي عمل بجامعة القصيم من آلام بالظهر استمرت معه لسنوات، حيث أجرى د. وائل الميري استشاري جراحة المخ والأعصاب للمريض عملية جراحية بالميكروسكوب للغضروف استطاع بعد ثلاثة أيام معاودة العمل دون عناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية