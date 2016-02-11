تعيين المبتعثين أو الموفدين للدراسة عن طريق جهات عملهم دون مفاضلة

الرياض- سلطان العثمان

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد بن إبراهيم المنيف في تصريح ل"الرياض" أن تعيين المبتعثين أو الموفدين للدراسة بعد حصولهم على المؤهل يتم عن طريق الجهات التي يعملون لديها مباشرة دون مفاضلة أو مسابقة، بحسب الوظائف المتوفرة، والمناسبة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون ابتعاثهم أو إيفادهم للدراسة بناءً على قرار موافقة من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، أو لجان التدريب والابتعاث ذات الصلاحية وفق اللوائح المنظمة لذلك، أما ما يخص الموظفين الذين تتوافر لديهم مؤهلات علمية تؤهلهم لمراتب أو مستويات أعلى من تلك التي يشغلونها ولم تكن دراستهم وفق الإيفاد والابتعاث، فبين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن تعيينهم يتم على وظائف ومراتب تناسب مؤهلاتهم من خلال التقدم على نظام (جدارة)، أو الجهة التي لديها صلاحية شغل وظائف وفق قواعد المفاضلة أو المسابقة.