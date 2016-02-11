أمانة الرياض: الوعي المجتمعي تجاه المحافظة على نظافة المتنزهات مرتفع وملموس

أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض م. أحمد بن عبدالرحمن البسام انخفاض كمية المخلفات التي تجمع من بعض الروضات والفياض في المنطقة.

ونوه بجهود المتطوعين المهتمين بالمحافظة على المرافق العامة وخصوصاً الفياض والروضات في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الجهود الشبابية في نشر الوعي بأهمية المحافظة على هذه المواقع المميزة ونظافتها تعكس تطور الوعي المجتمعي تجاه المحافظة على المرافق العامة ونظافتها.

وأكد م. البسام أن كثيرا من مقاطع الفيديو التي بدأت تنتشر، وتحض على أهمية المحافظة على المناطق البرية، ونظافتها أحدثت تأثيراً كبيراً وسط كافة فئات المجتمع. ووصف البسام هذه الجهود ب"التكاملية" مع جهود أمانة الرياض في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على كافة المرافق البلدية والمواقع البرية وترسيخه.

وأشار البسام إلى ان الجهود التوعوية التطوعية التي بذلت من قبل عدد من أبناء وبنات الوطن تحظى بتقدير وامتنان من الأمانة؛ حيث تعبر عن المواطنة الصادقة من قبل القائمين بها، ويؤكد ذلك بعض اللقطات التي تظهر لهم وهم يقومون بجمع بقايا القمامة أو المخلفات.

وأوضح م. البسام أن المحافظة على الروضة أو الفيضة أو الموقع البري، تبدأ من خلال التخطيط للرحلة، وذلك من خلال الحرص على اختيار وسائل قليلة الضرر بالبيئة، وتجنب الاكثار من المواد البلاستيكية، مع الاكتفاء بالأدوات والأغراض الضرورية، ما يقلل من كمية المخلفات، مبيناً أن حرص المتنزِّه أثناء رحلته على حمل أكياس لجمع المخلفات وربطها ووضعها في مكانها المخصص يمثل جانبا مهما من التخطيط للرحلة.

وأشاد البسام بسلوك بعض المتنزهين المتمثلة في جمع المخلفات وحملها معهم إلى حين رميها في أقرب صندوق قمامة لمقر إقامته، مشيراً إلى ان فرق الأمانة ترصد بشكل يومي هذه السلوكيات المتميزة والتي تؤكد وعي المجتمع بأهمية نظافة المرافق العامة وخصوصاً المتنزهات.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة الرياض م. ناصر بن عبدالرحمن القديري، أن الأمانة خصصت فرقا ميدانية لنظافة المتنزهات البرية بكل من التنهات، والثمامة وروضة خريم، مشيراً إلى ان هذه الفرق تعمل على مدار الساعة وذلك لتهيئة هذه المواقع لتكون جاهزة لاستقبال الزوار والمتنزهين.

وأشار م. القديري إلى أن الأمانة تنفذ خطة محددة تعتمد على تجهيز هذه المواقع بالآلات والوسائل المناسبة تتضمن توزيع عمالة في هذه المواقع قبل وصول الزوار، وأثناء تواجدهم وبعد مغادرتهم لهذه المواقع. وأبان القديري أن الأمانة حرصت على توفير حاويات النفايات بمختلف المقاسات، كما قامت بتوزيع ونشر اللوحات الإرشادية التي تدعو للمحافظة على هذه المواقع والتي هيئت، لاستقبال الزوار، داعياً المواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه إلى أهمية المحافظة على نظافة هذه المواقع والحرص على تركها نظيفة، لأنها تخصهم، وجهزت لهم ولراحتهم.