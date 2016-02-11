وفد من أبناء جمعية كافل يتجول في «الرياض»

زار وفد من أبناء جمعية كافل الخيرية للأيتام بمكة المكرمة وعلى رأسهم الأستاذ جزاء بن عايض الدهاس المدير التنفيذي لمؤسسة "كافل" المقر الرئيسي لجريدة "الرياض".

والتقى الوفد خلال زيارتهم بالزميل الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي رئيس التحرير المكلف، وناقشوا سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والجريدة بما يخدم هذه الفئة إعلامياً وتوعوياً وخدمياً، لما تمثله "الرياض" من انتشار إعلامي فيما يخدم المجتمع وقضاياه المتعددة وخصوصاً الإنسانية منها محاولة نشر الوعي بين كل أطياف المجتمع وتعريفهم على أبرز وأهم القضايا.

وقد شاهد الوفد في ثنايا هذه الزيارة فيلماً وثائقياً يصور نشأة "الرياض" ومراحل تطويرها منذ تأسيسها عام 1965م في حي المرقب وطرق الطباعة آنذاك، ومن ثم انتقالها إلى حي الملز عام 1975م كمرحلة ثانية من التطوير، وحتى انتقالها إلى موقعها الحالي في حي الصحافة وكان ذلك عام 1990م، وما تلا ذلك من مراحل تطوير في ماكينات الطباعة وحتى ما وصلت إليه حالياً.

وتجولوا برفقة الزميل ماجد بن عبدالله البريكي مدير العلاقات العامة والخدمات التسويقية على أقسام الجريدة وإداراتها التحريرية، وشملت أقسام المحليات والشؤون السياسية والاقتصاد والثقافة والرياضية وقسم الإنتاج، ووقفوا على سير العمل التحريري بكل تفاصيله، ومن ثم انتقلوا إلى مركز المعلومات واستمعوا إلى شرح عنه.

ثم توجهوا إلى إدارة الإعلام الإلكتروني وتعرفوا أيضاً على طريقة وإدارة العمل فيه والذي يتم على مدار 24 ساعة وبتحديث مستمر يواكب المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتعرفوا على طبيعة العمل الصحفي ومراحل إعداد المادة التحريرية بدءًا من كتابتها وجميع مراحل إعدادها وحتى طباعتها، ووقفوا على هذه التفاصيل من خلال جولتهم في مطابع الجريدة.