تكليف البريكان محافظاً لعنيزة

عنيزة - صالح الجهني

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتكليف الأستاذ إبراهيم بن عبدالله البريكان محافظا لعنيزة خلفا للأستاذ فهد بن حمد السليم المحافظ الأسبق الذي أنهى عمله -تقاعد مبكر- اعتبارا من 1/5/1437ه.