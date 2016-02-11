إنشاء مكتب للتخطيط الإستراتيجي بمدينة «سعود الطبية» وتدشين الخطة الجديدة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن إنشاء مكتب التخطيط الإستراتيجي، تزامناً مع إطلاق رؤيتها وإستراتيجيتها الجديدة بما يتماشى مع توجه وزارة الصحة، وهي خطوة تأتي من ضمن حزمة مبادرات تطويرية تعيشها المدينة. أوضح ذلك، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور هيثم بن محمد الفلاح، مضيفاً بقوله:" أن مهمة المكتب الإستراتيجي متابعة مؤشرات الأداء والتأكد من سير الخطط التطويرية" .

وقال د. الفلاح: "رحلتنا مستمرة لنكون الأفضل في تقديم الرعاية الطبية بالمملكة ومع إدراكنا لطول الطريق إلا أننا سنعمل ونتخذ جميع الخطوات المطلوبة والحاسمة لتطوير آلية العمل في المدينة، آملين أن يحقق ذلك تطلعات المرضى والمجتمع".

وبين د. الفلاح بأن الخطة الإستراتيجية للخمس سنوات القادمة (2016-2020)، محورها رعاية المريض، والسعي للتميز في رفع تحسين جودة العناية الطبية .

وأشار د. الفلاح إلى أن رؤية المدينة تتركز في تقديم العناية الصحية المتكاملة بمستوى عالمي، فيما شددت الرسالة على خدمة المجتمع بشغف واحتراف.

وأضاف د. الفلاح: "أولويتنا الإستراتيجية حرصت على تحقيق الجودة في تقديم الرعاية الطبية، وكذلك دعم العمل الجماعي مع تطوير المهارات والقدرات العاملين بالمدينة، وبناء مؤسسة تعتمد على القيمة التشغيلية، وبناء أسس داعمة للأبحاث والتعليم، والاستثمار في أحدث معايير التكنولوجيا والبنية التحتية"، داعياً منسوبي المدينة للمشاركة بروح الفريق الواحد .