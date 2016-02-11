نورة الكعبي مهام متعددة وإنجازات

شغلت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي وtwofour54، وتشغل عضوية المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة وعضوية لجنة التنمية الاقتصادية إحدى لجان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما تشغل معاليها عضوية المجلس الوطني للإعلام ومجلس أبوظبي الرياضي وعضوية مجالس إدارات عدد من الجهات الخاصة والأكاديمية والمجتمعية. وأدرجت نورة الكعبي كأول إماراتية ضمن قائمة «أبرز 100 مفكر عالمي» من مجلة «فورين بوليسي» إلى جانب إدراجها في العام 2014 ضمن قائمة «أكثر 30 امرأة عربية تأثيرا في القطاع الحكومي بالعالم العربي» من مجلة «فوربس الشرق الأوسط».