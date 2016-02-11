محمد البواردي سجل حافل

شغل معالي محمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، منصب وكيل وزارة الدفاع في الدولة بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، وأيضا رئيس لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دولفين للطاقة».

ومحمد البواردي هو عضو في مجلس إدارة شركة «توازن القابضة» وهو العضو المنتدب في مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي كما أنه نائب رئيس مجلس أمناء صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.