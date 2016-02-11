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نجلاء العور مبادرات نوعية

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نجلاء العور مبادرات نوعية نجلاء العور مبادرات نوعية

تولت معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ مارس 2006 وأشرفت على تطوير عمل الأمانة العامة بما يخدم دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء من خلال إطلاق المبادرات الحكومية النوعية، بالإضافة إلى العمل على الخلوات الوزارية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وساهمت معاليها في تأسيس«مكتب الشؤون القانونية» في الأمانة العامة المختص بصياغة وإعداد التشريعات الحكومية وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المشورة القانونية في الاتحادية، كما ساهمت في تأسيس «المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، وكذلك الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتحمل معاليها شهادة البكالوريوس في علوم تقنية المعلومات من جامعة الإمارات.

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