شما المزروعي تفوق وريادة وابتكار

حصلت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وكانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وهي حاصلة أيضاً على دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك، في حين نالت شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا من جامعة نيويورك.وعملت المزروعي في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، و محللاً للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة في نيويورك،ومحلل سياسات وزارية وشاركت في مجموعة بحث مختبر الابتكار للشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.ومعاليها حائزة على جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتميز.