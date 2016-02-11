أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

راشد بن حميد:خطوة جديدة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير

Google+ Print
راشد بن حميد:خطوة جديدة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير راشد بن حميد:خطوة جديدة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير

أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن فخره واعتزازه بالتشكيل الجديد لحكومة المستقبل التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، مشيرا إلى أن قرار التعديل في هيكل حكومة الإمارات يمثل مواكبة للتطورات الحديثة التي تشهدها الدولة بكافة المجالات، مؤكداً بأن ما اعتمد من تغييرات هيكلية حكومية يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الإمارات.

وأشار إلى أن إجراء هذه التغييرات في يأتي كخطوة جديدة تتخذها الدولة في مواصلة مسيرة التطوير التي تجريها في كافة مرافق الحياة، كما تعد خطوات بناءة تعكس الرؤى القيادية الحكيمة التي تركز على الاهتمام بالشباب وبدمج دماء جديدة في الحكومة كي تحظى كافة فئات المجتمع بالاهتمام اللازم الذي يواكب المستجدات في الإمارات خاصة وبالعالم بشكل خاص، مشيداً بما تضمنته القرارات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة من تقليص لحقائب وزارية واستحداث «وزارة السعادة».

وذكر أن ما تم إضافته لوزارة شؤون مجلس الوزراء من مهمات «استشراف المستقبل» ووضع استراتيجية حكومية واضحة المعالم للتأكد من مواكبة كافة القطاعات لمتغيراته، وتم تغيير اسمها ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وهي أيضا ترتكز على تحقيق الاستراتيجيات الحكومية التي ستحافظ على مركز الدولة المتقدم في كافة المجالات بين دول العالم.

واعتبر النعيمي بأن ضم وزارة التعاون الدولي لوزارة الخارجية أيضا بناء وفي موضعه، لإسهامها مستقبلاً في توسيع دورها ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية التي تقدمها العالم لكافة الدول التي تحتاج إلى مساعدات وإغاثة مستقبلاً، منوهاً بأن وضع وزيري دولة للإشراف على المساعدات وتعزيز علاقات الإمارات الخارجية، سيعزز دورها الرائد في تقديم أية مساعدات مستقبلية وفق دراسات واقعية ملموسة بما في ذلك تحويل اسمها إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأكد أن قرار دمج هيئة تنمية في وزارة العمل سابقا واستحداث قطاع للتوطين يعتبر قرارا حكيما ومدروسا، لا سيما بعد تغيير مسمى الوزارة إلى «وزارة الموارد البشرية والتوطين».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان